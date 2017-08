Cuira fa reclama a Glion

«Cuira - perquai ch' i dat dapli - dapli cultura, dapli cumprar en, dapli giudair.» Quai è il slogan d' in placat da Cuira turissem. Quest placat na penda però betg giu Cuira mabain si Glion.

Na betg sulettamain a Glion – en l'entir chantun e sur ils cunfins ora fetschian ins reclama per Cuira, declera Leonie Liesch, directura da Cuira Turissem. «Sa chapescha fan era bleras autras destinaziuns reclama a Cuira. Jau pens ch'igl è impurtant ch'ins discurra in da l'auter en las destinaziuns.» Il giast s'interesseschia per quai che curra e passa en l' entira regiun e na be en in lieu.

Na betg pensar en regiuns

Ch'il placat saja forsa in'emprova da carmalar davent ils turists da la Surselva u tschellas regiuns a Cuira, dementescha Liesch. Il Grischun saja en cumparegliaziun cun l'entir mund ina pitschna regiun. «Igl è simpatic, sch'ins vesa en in lieu reclamas d'ina autra destinaziun or da la regiun. La finala essan nus tuts ord il Grischun e stuain sustegnair in l'auter e na betg pensar local.»

Per Surselva Turissem betg problematic

Cuira turissem emprovia conscientamain d'evitar quest pensar. En il magazin da giasts «Die Alpenstadt» chatt'ins uschia era artitgels sur d'autras regiuns. Era en il manual da vendita na vegnia betg sulettamain discurrì da Cuira, mabain er da las purschidas enturn Cuira, uschia Liesch. Dal rest – Surselva Turissem na disturba il placat betg, sco quai che Claudia-Martina Meyer, responsabla per las medias tar Surselva turissem, ha ditg envers RTR.

