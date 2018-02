Roland Grigioni da la PPS è vegnì elegì senza discussiun sco nov president da la cumissiun da furmaziun da la citad da Cuira. Quai cun 15 vuschs tar 5 abstenziuns. Grigioni è scolast secundar a Domat ed ha 58 onns. El succeda a ses collega da partida Peter Kamber ch’aveva surprendentamain demissiunà la fin da december be in onn suenter esser stà en uffizi. In pass che Kamber ha argumentà cun la partenza dal directur da scola, Jann Gruber ch’ha bandunà ses post pervia da differenzas d’opiniuns cun ses schef, il cusseglier da citad, Patrik Degiacomi. Era vegnida elegida da nov en la cumissiun da furmaziun è Susanne von Rechenberg.

