Ils da Cuira pon probablamain bianbaud votar davart l'iniziativa dal pievel che pretenda ina protecziun da la canera da sajettar en la chapitala. L'iniziativa è reussida, sco quai che la chanzlia da la citad scriva en il Fegl uffizial da Cuira.

Tut en tut sajan vegnidas inoltradas 889 suttascripziuns valaivlas – 800 fissan stadas necessarias. Aifer in onn sto uss la regenza da la citad suttametter l'inizaitiva al parlament da la citad.

L'iniziativa pretenda in scumond da sajettar per artigliaria e ch'il manaschi da sajettar vegnia reducì sin in minimum supportabel. I giaja per chattar in cumpromiss tranter l'interess da la populaziun e quel dal militar.