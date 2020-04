Il Cussegl federal e l'Uffizi federal da sanadad appelleschan a la populaziun: «Restai a chasa!» Dapi ils 20 da mars èn gruppas da dapli che 5 persunas scumandadas en la publicitad.

Pli ruassaivel che uschiglio

En la citad da Cuira èsi in pau pli quiet. La sonda avantmezdi van blers anc a far las davosas cumissiuns, perquai ch'i n'hajan betg gì peda durant l'emna. Era ils passants s'accorschan che l'atmosfera n'è betg la medema sco uschiglio.

Igl è curius. Fitg ruassaivel. Ins sa disa dentant plaunsieu vid la situaziun.

Temp da primavaira è tar blers temp da schubregiar da radent. Cunzunt en temp da corona para quai in passatemp popular. Tar il lavuratori communal è sa furmà la sonda avantmezdi ina gronda colonna d'autos che va a chargiar ora rument. I vegn dentant be laschà ì en in suenter l'auter ed ils collavuraturs portan mascras e guants.

La davosas emnas hai jau schubregià mia abitaziun e fatg urden.

Polizia da la citad fa bilantscha positiva

La populaziun da Cuira haja mussà buna disciplina durant la fin d'emna. La polizia haja controllà parcs, plazzas publicas ed era sin sendas da viandar e da spassegiar. Là, nua ch'i han intervegnì saja vegnì infurmà ed appellà da sa tegnair vid la mesira da 5 persunas.