Cuira: La plazza da gieus Quader è serrada

Pervi da lavurs da construcziun serra Cuira per in onn la plazza da gieus Quader entamez la citad.

Davent da mardi è serrada a Cuira la plazza da gieus Quader per in onn. La raschun èn las lavurs da construcziun per ina nova centrala sutterrana da l'IBC sin l'areal Quader. E sco la citad da Cuira communitgescha stoppian ils lavurants era pinar numerusas plantas en il conturn.

Ina part da las plantas vegnan remplazzadas

Previs è da remplazzar ina part da las plantas suenter che las lavurs èn a fin en var in onn. Sin lura dettia era ina plazza da gieus concepida da nov ed attractiva, scriva la citad da Cuira. Per la restructuraziun da la plazza da gieus Quader vegn scrit ora ina concurrenza.

