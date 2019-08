La citad ed il chantun cumprian enavos da la Confederaziun l'areal da la caserna che cunfinescha cun Cuira vest. Là duai dar plaz per abitar, lavurar e per il diever public. La citad surpigliass trais 5avels da l'areal per 36 milliuns francs – il chantun il rest per radund 24 milliuns.

Maletg 1 / 2 Legenda: L'areal dal Rossboden dal militar (sanester) e l'areal da la caserna (dretg) en la citad da Cuira. MAD, chanzlia da la citad da Cuira Maletg 2 / 2 Legenda: Questas parcellas èn previsas per bajegiar la nova caserna, gist dasper l'areal dal Rossboden che tutga gia al militar. MAC, chanzlia da la citad da Cuira

Il terren che la citad vul dar a l'armada tutga per il mument anc a la vischnanca burgaisa. Per survegnir quellas parcellas ha la citad fatg la proposta da barattar terren. La citad survegniss il terren al Rossboden, la vischnanca burgaisa terren en auters lieus.

«Ina schanza unica»

La fatschenta saja da gronda impurtanza per il svilup da Cuira. La concentraziun dal militar sin il Rossboden purtass plinavant ulteriur potenzial da sinergia tranter l'armada e la citad. Tenor il president da la citad da Cuira, Urs Marti, saja questa proposta bunamain ina schanza unica.

Sch'ins na nizzegia betg uss quella schanza, vegn l'armada a restar sin l'areal en la citad. Quai conferma er l'armada. Els renovassan la caserna en citad e restassan uschia anc per ils proxims 50 fin 60 onns là.

Dischlocaziun? Schon dapi onns in tema Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'emprima dumonda per dischlocar la caserna era vegnida fatga l'onn 2001 durant ina sessiun dal Cussegl grond. Dus onns pli tard aveva la citad cumenzà a sviluppar ses concept per il svilup da la citad. 2015 avevan ins fatg l'emprim studi, sch'igl è pussaivel da dischlocar la caserna or el Rossboden. Il 2016 avevan la citad, il chantun e l'armada per l'emprima giada contractà davart la dischlocaziun. In emprim sboz era stà sin maisa l'onn 2017. Dapi là han ins contractà vinavant, fin al resultat da quest di.

Co vinavant?

Il messadi vegn preschentà ils 12 da settember 2019 al cussegl communal da Cuira. Sche quel sustegna ils plans da la suprastanza, duessi dar duas votaziun l'onn che vegn. Ina davart il barat da terren cun la vischnanca burgaisa, l'autra davart ils daners per cumprar il terren da la caserna.

La decisiun davart dal chantun vegn fatga da la regenza.

