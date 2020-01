Promover il tudestg duai daventar a Cuira obligatoric per uffants da lingua estra.

A partir da l'onn da scola 2020/2021 vegn scadin uffant che na sa betg - u betg bain avunda tudestg - obligà da sa participar ad ina promoziun tempriva dal tudestg - quai in onn avant ch'entschaiver la scolina.

Tenor communicaziun da la citad da Cuira sa participescha quella als custs da la promoziun da lingua ed offerescha purschidas per la furmaziun da geniturs.

«Deutsch für die Schule»

303 famiglias cun uffants da l'annada 2016 survegnan quests dis posta dals servetschs socials da Cuira. Per l'emprima giada er famiglias da Maladers (fusiunà cun Cuira). Famiglias cun in fund da lingua estra survegnan in questiunari che dumonda las enconuschientschas dal tudestg da lur uffant. Il questiunari è disponibel en 13 linguas. Sche l'evaluaziun dal questiunari mussa che l'uffant sa memia pauc tudestg, vegn la famiglia obligada da laschar ir l'uffant en il program da promoziun.

Ch'il program da promoziun haja gronda acceptanza, mussia che radund 85% dals uffants sa participeschan durant l'onn 2019/2020 gia a moda facultativa al program, scriva la citad da Cuira. L'avrigl 2019 ha il cussegl communal da Cuira decidì da declerar obligatoric da sa participar a quest program da promoziun.

