Adina puspè sa tschentan schlogns e stumbels da cigarettas giun plaun sin via. Cunzunt enturn la staziun da Cuira nua che la via è cuverta cun granit d'Andeer è quai in problem. Vegnir davent cun ils tacs da schlogns n'è betg uschè simpel. Deliberar las vias dals schlogns custa a la citad da Cuira circa 50'000 francs.

Schliaziun è vegnida sin la maisa radunda

Ina fatschenta da schubregiar ha dumagnà da schliar entant il problem da la citad da Cuira. Cun in'innovaziun ed entras il sustegn dal lavuratori communal èsi gartegià da crear in process per dumagnar davent ils schlogns.