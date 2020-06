Polizia da la citad ha gì bler da far

Sur la fin d'emna da Tschuncaisma ha la polizia da la citad da Cuira stuì vegnir 38 giadas en acziun. 22 manischunz èn vegnids denunziads pervia da surpassaments cunter la lescha da traffic. La gronda part dals manischunz han provocà entras canera durant la notg en quartiers d’abitar. Dus vegnan denunziads pervia ch’els n’han betg pli gì la controlla dal auto ed tar in automobilist datti il suspect d'esser stà alcoholisà.

Trais accidents cun blessads

Durant la fin d’emna hai dà trais accidents da traffic sin territori da la citad da Cuira. Il venderdi suentermezdi hai dà ina collisiun da chadaina cun trais vehichels. Ina persuna è vegnida blessada levamain. La sonda da mezdi hai dà in accident tranter in töf ed in auto (mira fotografia) sin datier da la sortida da l'autostrada N13 a Cuira nord nua ch'il motociclist è sa blessà. Er la sonda, a las 13:00 uras, è ina motociclista vegnida sdrimada da l'auto successur sin la Ringstrasse. La dunna è sa blessada vid la chomma.