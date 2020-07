Flurs en ils chavels, vestgadira en tut las colurs e las enconuschentas «Schlaghosas»: Quai vegnan ins a vesair mo darar quest atun a Cuira. La parada da schlagher previsa la fin settember è stritgada, quai pervia dal coronavirus.

Cun resguardar las cundiziuns actualas per occurrenzas grondas, ed en dialog cun la suprastanza da Cuira, na possia la parada da schlaghers betg garantir la segirezza e la sanadad dals visitaders, scrivan ils organisaturs. Vinavant na saja pel mument anc betg pussibel da savair, co che la situaziun vesi or il settember. I manchia uschia la segirtad per planisar.

Ils responsabels sa vulan uss concentrar sin l'ediziun 2021. Lura ha la parada da schlagher ses giubileum da 25 onns.

Ord l'archiv:

Sco cuffort per ils fans da schlagher: L'emissiun «La stailalva» porscha a vus in'ura entira plain hits da schlagher.