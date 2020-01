Tom Leibundgut da la Glista libra verda terminescha suenter 20 onns sia carriera politica. Il politicher da 56 onns ed anteriur interprendider da gastronomia na candidescha il matg da quest onn betg pli per ina nova perioda d'uffizi.

Jau crai ch'igl è simplamain il dretg mument e tar mai èsi segir è il sentiment dal venter. Jau decid bler cun il venter e per mai constatti uschia.

Leibundgut è in dals trais commembers da la regenza da la citad e maina dapi set onns il Departament da construcziun, planisaziun ed ambient. Leibundgut ha communitgà il mardi, ch'i saja uss temp da far plaz per novas forzas e da prender plaz la fin dal 2020 en la segunda retscha.

Jau crai sch'ins fa pitschnas chaussas endretg, pass per pass, lura datti insacura insatge grond. Jau na sun betg quel ch'ha plaschair be da projects sur 20 milliuns. Jau chat er las pitschnas chaussas èn impurtantas, mintga banchin.

Avant che Leibundgut è vegnì elegì en il Cussegl da la citad ha el politisà dal 2003 fin il 2012 en il cussegl communal. Il 2012 ha el er presidià il gremi. Il medem onn ha el candidà per l'emprima giada per il cussegl da la citad, nua ch'el è vegnì elegì en il segund scrutini. Il discurs da lura cun RTR:

Quatter onns pli tard è Leibundgut vegnì elegì gia en l'emprim scrutini.

Co i duai ir vinavant suenter sia carriera politica na sappia el anc betg. El sa legria uss anc da pudair esser fin la fin da l'onn en la regenza da Cuira. Plans per ses futur n'haja el anc betg fatg, quai n'haja el anc mai. Tge che saja dentant cler è ch'el vegnia betg a far politica e ch'el vegnia, sco anteriur gastronom, er betg ad avrir in'ulteriura ustaria. El vegnia a giudair dapli temp per sia famiglia, dentant ir en pensiun anticipada, cun la fin da l'onn 57 onns na vegnia er betg en dumonda.

RTR novitads 10:00