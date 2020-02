Il nov bajetg da l'Inventx a Cuira daventa in cas per il Tribunal federal. In convischin fetschia valair raschuns per la tgira da monuments cunter il project. Quai rapporta la «Südostschweiz».

Il schaner aveva la Dretgira administrativa grischuna dà glisch verda per il project. Sin il terren da l’anteriur lavuratori forestal vul l'Inventx construir in nov bajetg da fatschenta cun abitaziuns ed in halla da parcar sutterrana.

