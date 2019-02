Per la segunda giada han passa 150 persunas demonstrà a Cuira e pretendì mesiras cleras da la politica.

Or da Actualitad video dals 16.02.2019.

Gia per la segunda giada quest onn ha gì lieu ina demonstraziun per il clima a Cuira. Tenor la polizia da la citad sajan stads tranter 150 e 200 persunas al lieu. Quai èn circa tuttina bleras sco avant in mais.

Damain scolaras e scolars

Dà en egl è ch’il dumber da scolaras e scolars è stà pli pitschen en cumparegliaziun cun la chauma per il clima ch'ha gì lieu durant il temp da scola. Tenor ina da las organisaturas Rosalina Müller sajan propi vegnì pli paucs scolars che spetgà. I saja donn che els n’hajan betg vulì investir temp liber per quella demonstraziun.

Giuventetgna pretenda mesiras

ll moviment da giuventetgna pretenda che la politica reageschia sin la problematica dal clima, scrivan els sin lur pagina d’internet. Cun medias socialas organiseschan els demonstraziuns en differentas citads svizras. Tar la chauma per il clima avant in mais èn scolaras e scolars en l’entira Svizra ids sin via durant il temp da scola. Quai ch'era vegnì crititgà.

