A Cuira è in lavurer sa blessà glindesdi mortalmain tar in accident da lavur. Tenor la Polizia chantunala era l'um da 75 onns vidlonder da reparar ina lampa sur l'entrada. Per far quai era el sin ina paletta da laina ch'el ha auzà entras in charret plunader. Da là è el crudà radund 2 meters sin la plazza catramada ed è sa blessà ferm vid il chau. Lavurants che eran en vischinanza han tgirà l'um avant ch'in team dal salvament Cuira è arrivà al lieu. Malgrà l'agid clamà immediat è l'um mort anc en il lieu.

La Polizia chantunala dal Grischun ha obtegnì agid da la Polizia da la citad da Cuira. Els vegnan communablamain ad intercurir l'andament da l'accident.