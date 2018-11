La citad da Cuira ha preschentà ses rapport d'investiziun per ils proxims onns. La chapitala grischuna quinta cun ina mesa milliarda francs per projects da generaziuns. La citad quinta cun investiziuns annualas en media da 35 fin 40 milliuns francs.

A Cuira vest duai per exempel dar ina staziun da tren.

Betg per nagut vegn scrit en il rapport che Cuira stettia avant fitg grondas sfidas finanzialas. I satractia d'investiziuns en uschenumnads projects da generaziuns (guarda tabella da vart sut). Per pajar tut quai stoppia la citad far daivets. Quai na saja dentant da responsar en la situaziun finanziala actuala ed er senza auzar la taglia, manegia il cussegl da la citad.

Investiziuns da la citad da Cuira tenor plan d'investiziun Project

Investiziuns en francs

Interval (onns)

Implants da sport ed event, Obere Au

120 - 150 milliuns

2019 - 2017

Pendiculara directa da Cuira - Brambrüesch

25 - 35 milliuns

2022 - 2024

Transfer armada svizra da la caserna al Rossboden

45 - 60 milliuns

2025 - 2026

Svilup e surbajegiar areal Stadtbaumgarten (remplazzar halla)

10 - 20 milliuns

2026 - 2030

Chasa da scola nova Ringstrasse

70 - 80 milliuns

2021 - 2024

Investiziuns en spazis da cultura (p.ex. Teater da la citad)

30 - 40 milliuns

2026 - 2029

Chasa da scola nova Masans

10 - 12 milliuns

2025 - 2028

Svilup Cuira vest (incl. nova staziun da tren)

10 - 20 milliuns

2021 - 2025

Concept da traffic cumplessiv 2030, Cuira nord

40 - 50 milliuns

2026 - 2031



Il parlament tracta il rapport d'investiziun ils 13 da december.

