Il cussegl communal da la citad da Cuira ha concedì tant in credit per la cumpra da l'areal da la Stadthalle da 7,6 milliuns francs – sco er in credit da 88,1 milliuns francs per la nova chasa da scola cun indriz da sport en la Ringstrasse. Quai saja in dals impurtants e chars projects da l'entira legislatura, ha il president dal cussegl communal Mario Cortesi ditg avant la debatta. La nova chasa da scola moderna duai remplazzar las scolas Daleu e Florentini. Er las commembras ed ils commembers dal cussegl communal èn promts da arver la bursa gronda – unanimamain han els sustegnì il project.

Scola cun sutpassadi

Blera da discutar ha dentant in sutpassadi per scolars e scolaras dà. Michel Peder ha pretendì dad auzar il credit per 700'000 francs, per bajegiar in sutpassadi intern tranter la scola Herold e la nova scola en la Ringstrasse. L'idea è da minimar uschia il privel da traffic per ils scolars. Cun 12 cunter 9 vuschs ha ina maioritad dal cussegl communal sustegnì il sutpassadi. L'ultim pled en chapitel ha dentant il suveran da Cuira en la votaziun dal zercladur.

Cumprar l'areal da la Stadthalle

Il secund project ch'il cussegl communal ha sustegnì unanimamain, è la cumpra da l'areal da la Stadthalle per 7,6 milliuns francs. Questa cumpra munta in pass enavant en la renovaziun da las pendicularas da Brambrüesch, ch'il suveran aveva gia concedì il matg 2019. Er davart quest credit han votantas e votants da Cuira da decider il zercladur.

La cumpra muntass era, che la possessura actuala la Stadthalle SA, survegniss ils daners necessaris per realisar ina nova halla da fiera e d'events sin la Obere Au.