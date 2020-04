Els hajan gia da l'entschatta previs da far las sesidas en furma electronica, di il president da la citad Urs Marti. Ir tras la crisa senza parlament ed annullar las sesidas na saja mai vegnì en dumonda per el. Ina sesida sco tut tschellas n'èsi però tuttina betg.

21 parlamentaris ed il cussegl da la citad sa radunan per regla en la sala istorica da la chasa communala per lur sesidas. Quai capita per la sesida d'avrigl per l'emprima giada betg fisicamain en sala, mabain via conferenza da video.

Il vicepresident dal cussegl communal, Mario Cortesi, vesa cunzunt tar la tecnica anc intginas sfidas. Malgrà che tut è vegnì testà.

Ils parlamentaris sa participeschan cun ils meds ch'els han a disposiziun: Tgi sur il browser, tgi sur Skype e puspè auters ston vegnir en via telefon. Questa eterogenitad da las tecnologias fa tut pli cumplitgà.

Da principi pudessan fin 100 persunas sa participar. Uschia pon era ils schurnalists persequitar la debatta. Tuttina n'èsi per il parlamentari da la partida populara betg ina sco tut tschellas. El e ses collegas stoppian avair disciplina. Ins na possia betg simplamain discurrer sco ins veglia, mabain cura ch'ins haja il pled. Quai saja era uschiglio uschia, ma en la conferenza da video anc pli impurtant. La persuna che discurria, stoppia avair l'attenziun cumplaina e tut ils microfons stoppian esser tschentads ora per evitar disturbis.

Ord vista politica impurtant, ma er ina sfida

Per la democrazia saja impurtant ch'il parlament possia politisar vinavant er en temps da crisa. Da quest avis èn tant Mario Cortesi sco er il president da la citad, Urs Marti. Ma omadus èn er da l'avis che la debatta ed il contact direct na possian betg vegnir remplazzads tras la conferenza da video.

Jau na crai betg che la conferenza da video vegn a remplazzar las sesidas dal cussegl communal. [...] Ma jau pos m'imaginar che tschertas cunvegnas u sesidas da fracziun pudessan esser en l'avegnir en furma electronica.

Er Mario Cortesi vesa la conferenza da video sco model per l'avegnir. Il pass enavant puncto digitalisaziun che blers han fatg surpendentamain entaifer curt temp, na vegn tenor el betg pli a svanir dal tut.

Tge sch'insatgi croda ord la conferenza?

Giuridicamain n'è quai nagin problem. Sch'insatgi perda la colliaziun e manchenta ina part da la sesida è quai sco sch'el giess durant la debatta fisica sin tualetta ubain mancass perquai ch'el è malsaun.