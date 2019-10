Il club da tennis da Domat survegn dapli daners da la vischnanca. La suprastanza ha concedì d’auzar la contribuziun per l’infrastructura da 55’000 sin 90’000 francs. Per l'ina sa tracti d'in credit posteriur da 25'000 francs per l'onn current. Per l'autra survegnan las uniuns da sport l'onn che vegn ina contribuziun extraordinaria da 65'000 francs.

Ord l'archiv

La blera naiv da la fin d'october 2018 ha fatg dar ensemen la halla da tennis da Domat. Ils pumpiers han gì da pumpar giu 20'000 liters aua.

