Unanimamain ha il cussegl communal da Domat approvà en segunda lectura las midadas quai cun 15:0 vuschs. La fatschenta suttastat al referendum facultativ.

La nova lescha da polizia reglescha tranter auter co survegliar il spazi public cun video e co partidas politicas pon far reclama en il spazi public. Medemamain ha Domat adattà sia glista da las multas disciplinaras.

Ulteriuras decisiuns