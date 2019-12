Legenda: Qua sa chatta il stan da tir «Eichrank». Da l'ur dad Igis fin al stan èsi passa 300 meters. Geoportal da l'administraziun chantunala

Atgnamain vuleva il cussegl communal serrar il stan da tir Eichrank ad Igis. En il plan directiv regiunal han ins lura fixà ch'il stan da tir dador Igis duess vegnir serrà parzialmain. Il plan directiv prevesa numnadamain...

... ch'ins mira da mantegnair plitost gronds stans da tir e na mantegna betg tut ils pitschens. En quel (plan directiv) han ins lura decidì da serrar l'indriz da 300 meters dad Eichrank.

Il plan directiv da la regiun è liant per tuts. Ils trajects curts per sajettar cun pistola duessan dentant restar. La societad da tiradurs ha gia en la fasa d'elavuraziun dal plan directiv fatg attent, ch'els vulessan gugent mantegnair lur stan Eichrank.

Dependent dal stan da tir ad Igis

Per l'uniun da tiradurs fissi nuschaivel, sch'il stan da tir vegniss serrà.

Per l'uniun fiss quai mortal.

Sco remplazzament per il stan da tir prevesa il Cussegl communal il stan da tir a Cuira. Per stgars 280'000 francs vulan els cumprar ils dretgs per pudair sajettar en la chapitala grischuna.

Alfred Naef, il president da l'uniun da tiradurs Igis-Landquart, tema, che l'uniun dess dapart, sch'ins stuess ir fin a Cuira per sajettar. Plinavant hajan els numerus tiradurs giuvens. Quels na sappian betg ir cun l'auto. Il transport fiss pia in'ulteriura sfida.

Legenda: Vista or dal stan da tir sin las schibas. MAD

La midada a la radunanza communala

Durant la radunanza communala dals 27 da november 2019 lura la midada. Cun 128 cunter 35 vuschs han ils da Landquart decidì da mantegnair il stan da tir Eichrank. Bunas novitads per l'uniun da tiradurs, pli schlettas dentant per il cussegl communal.

La decisiun da la radunanza communala da mantegnair l'indriz da trair sur 300 meter, maina il cussegl communal en in dilemma.

Il cussegl communal da Landquart ha uss l'incumbensa dal pievel da mantegnair il stan da tir Eichrank. Il plan directiv è dentant liant. E gia tar emprims discurs cun l'Uffizi chantunal per la planisaziun dal territori hai gì num: midadas na sajan betg pussaivlas.

Ed uss?

Tenor il president communal Sepp Föhn han els uss ina clera incumbensa – ch'è dentant betg ina simpla. Els ston prender si contact cun differents posts e discutar cun pliras instanzas.

Sche quai gartegia insumma, n'è anc betg cler. Il futur dal stan da tir è anc en las stailas.

Be ina midada è clera

En il budget per proxim onn han ins stritgà ils 280'000 francs per sa cumprar en tar il stan da tir a Cuira. Per la paja chattan ins in nov punct da 120'000 francs en il plan d'investiziun. Daners ch'èn pensads per quel stan da tir, nua ch'il futur n'è anc betg dal tut cler: il Eichrank.

