Dapi varga 300 onns datti il Chastè sut/Unteres Schloss a Zezras. Igl è in chastè plain istorgia ed istorgias. Uss tschertga el in nov possessur – ed i dà gia interessents.

Il Chastè sut a Zezras tschertga dapi dus onns in nov possessur. Quella giada era i a fin suenter 100 onns il chapitel pli giuven da sia istorgia – numnadamain quella sco chasa da vegls e spirituals pensiunads.

Per l'object da nischa datti gia interessents

L'incumbensa da vender il chastè ha survegnì ina interpresa d'immobiglias a Turitg. Dominik Weber è responsabel per vender il chastè. Tenor el datti gia interessents ed offertas.

Tutta cas saja e per el ina immobiglia speziala ch'ins venda buca mintga di. Ord quai motiv han ins dà a sasez in tochen in ed mez onn per vender il chastè. Dominik Weber di ch'ins ei sin buna via da tener en la planisaziun da temp.

In chastè plain istorgia – dal mercenari ...

Il chastè datescha dal 1670. Alura aveva la famiglia ritga von Salis–Zizers dà l'incumbensa da laschar bajegiar in chastè entamez la vischnanca da Zezras. En l'onn 1687 eran las lavurs a fin. Il patrun da bajetg era il mercenari Johann Rudolf von Salis, marschal da l'armada franzosa. Cunquai che la famiglia von Salis–Zizers n'aveva betg ertavels era ida a perder la muntada dal chastè.

Legenda: L’ultima imperatura austriaca Zita – l'onn 1985 tar l’avertura dad in’exposiziun a Rorschach. Keystone

... fin a l'ultima imperatura austriaca Zita

Suenter han surpiglià autras famiglias da la medema derivanza en l'Italia il chastè – el vegniva duvrà be anc per acts represchentativs. Suenter 200 onns ha lura la famiglia von Salis decis da vender il chastè. El è daventà il St.Johannes-Stift che tutgava a l'uvestgieu da Cuira.

L'abitanta la pli famusa e pli aristocratica viveva lura en il 20avel tschientaner en il Chastè sut: L'ultima imperatura austriaca Zita von Bourbon – e quai dal 1962 fin a sia mort il 1989.

