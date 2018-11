L'Uffizi federal per la cultura, UFC, surdat, per ils onns 2018 fin 2020, per la segunda giada passa 1,1 milliuns francs a 14 museums svizzers per sclerir art spoglià dals naziunalsocialists. Ensemen cun ils 900’000 francs da l’emprima runda dal 2016 sustegna l’UFC la perscrutaziun da provegnientscha da museums svizzers cun en tut 2 milliuns francs.

Sustegn era per dus museums grischuns

Il Museum d'art dal Grischun survegn 80’000 francs, il Museum da Kirchner a Tavau 45’000 francs. Quel aveva gia survegnì en la prima runda 30’000 francs.

