December da success per las pendicularas da Cuira

Per ordinari dumbran las pendicularas da Cuira il december circa 3'500 persunas sin lur territori da skis, il december 2017 eran quai 11'200 persunas. E quest augment ha purtà las pendicularas al cunfin da lur capacitad.

Quai success è cunzunt d'engraziar ad in nov abunament da l'onn favuraivel. Per ordinari avevan las pendicularas da Cuira radund 250 abunaments d'enviern. Cun la campagna da l'abunament annual «Uffa» cun pretschs bass per indigens è l'abunament uss vegnì vendì 1'750 giadas.

Pendicularas al cunfin da lur capacitad

L'autra vart da la medaglia: quai ha chaschunà colonnas davant l'emprima pendiculara da ir sin il «Känzeli» che han tanschì enfin en il Welschdörfli. Il temp da spetga muntava uschia ennfin 75 minutas. Chaschunà las colonnas ha dentant pir la segunda pendiculara, la veglia gondla da quatter. Là vegnan numnadamain ensemen ils skiunz, quels che van a spass sco er quels che van a scarsolar. Planisà è er da remplazzar quella, quai dovra dentant il sustegn dal suveran da Cuira.

