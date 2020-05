Il suveran da Churwalden conceda in credit da 1,06 milliuns francs per surpigliar il provediment d’aua Brambrüesch. Concret vai là per la reserva d’aua da stizzar. Plinavant han ils da Churwalden approvà in contract da concessiun tranter la IBC e la vischnanca per construir e gestiunar ina rait da chalur a distanza.

Damai che la radunanza communala n’è betg stada pussaivla pervi dal coronavirus han ils da Churwalden vuschà a l’urna davart las 2 fatschentas.