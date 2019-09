cuntegn

Demenza - Bajegiar punts tar persunas cun demenza

Demenza pertutga adina dapli persunas. En Svizra èn circa 144'000 carstgauns pertutgads da la malsogna maligna che attatga il tscharvè. Betg mo per ils pertutgads è quai ina sfida, mabain er per tut quels che accumpognan persunas dementas en ina furma u l'autra. In curs a Cuira duai dar sustegn.