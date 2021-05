«Per in avegnir ecologic, solidaric e gist»

Di d'acziun: Chauma per clima

Sut la batgetta da la Chauma dal clima, sindicats sco era autras organisaziuns hai dà passa 75 acziuns en l'entira Svizra. Var 10 acziun èn er stadas en il Grischun. Ina giuvna grischuna che cumbatta davantvart per il clima è la gimnasiasta da 17 onns, Silja Largiader. Tenor ella èsi impurtant da render attent la politica ch'i na saja betg tschintg mabain ina minuta avant las dudesch, pia nairas uras da far insatge. Quai sa mussia adina puspè er en divers studis. I dovria uss ina midada dal pensar.

Las acziuns han tanschì d'in simpel stan d'infurmaziun, sur lavuratoris, fin tar spassegiadas, turas da velo, concerts e demonstraziuns. Per la giuvna activista è la furma da demonstrar actualmain l'unica pussaivladad per render attent sin lur quitads. Principalmain perquai ch'ella na possia anc betg vuschar ed uschia anc betg exprimer sin quella moda si'opiniun.

En il Grischun è la demonstraziun a Cuira sin la plazza Alexander e suenter en las giassas da la citad stà il pli grond ed eveniment final dal di d'acziun. Tenor stimaziun èn pliras tschient persunas sa participadas a la demonstraziun.

Lantschà il di la bun'ura a Zug

A la staziun han pendularis e pendularias survegnì balluns en furma dal mund sco er in flyer cun si 10 pretensiuns. Quellas pretendan tranter auter dapli energia regenerabla u meds da transport ch’èn neutrals al clima. Plinavant sin la glista da pretensiuns in plan per reducir las emissiuns sin netto-nulla fin 2030 u er in'emna da 30 uras.