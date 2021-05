Acturas, acturs, chantaduras, chantaduras ed autras persunas che lavuran en il sectur da cultura, han ditg: Finalmain puspè pudair far producziuns e concerts. Malgrà las mesiras da restricziun èn René Schnoz e ses team leds da pudair far emprovas da teater cun perspectivas dad era pudair manar si il toc.

Igl è in super sentiment da finalmain avair ina perspectiva.

Legenda: La tribuna è anc in zichel improvisada e provisorica. RTR

Bunamain quatter mais emprovas senza persepctivas

René Schnoz che fa reschia e gioga er en ses agen toc, «die Niere», duas acturas ed in auter actur èn dapi il schaner vid exercitar la cumedia, ch'è vegnida scritta da l'Austriac Stefan Vögel. E quai saja stà in sentiment curius, dad exercitar per in toc ch’ins na saveva ditg betg sch'ins po manar si el.

Ins sa dumonda: Rendi insumma da far emprovas, rendi d’emprender ordadora il text? Ed uss savain nus: I renda e nus avain ina finamira, fin il zercladur stuain nus esser pronts.

Premiera svizra il zercladur

Il zercladur è la premiera dal toc «die Niere» en la Klibühni a Cuira. Vitiers èsi dentant er ina premiera svizra, perquai che nagina gruppa da teater ha fin uss inscenà quest toc en Svizra.

Quai è super, perquai che nagin ha vis il toc fin uss. Quai è schon in zichel in'onur che nus avain survegnì la lubientscha da far quai toc.