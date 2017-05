Domat: 3 models per instrucziun da rumantsch sin stgalim superiur

Sco la presidenta dal cussegl da scola Gabriela Büchel-Aschwanden ha ditg envers RTR duai l'instrucziun da rumantsch cuntinuar er sin il stgalim superiur. Quai ubain sco rom facultativ, entaifer musica e carstgaun ed ambient ni sco rom opziunal obligatoric.

Ina varianta prevesa ch’i dettia sco a Cuira, duas lecziuns rumantsch sco rom facultativ. La segunda varianta fiss sco a Glion nua che las lecziuns da carstgaun ed ambient sco er da musica vegnan instruidas per rumantsch - e la terza varianta suandass al model da Trin/Flem, nua ch’ils uffants sa decidan en la terza primara per u cunter il rumantsch che cuntinuescha lura er en il stgalim superiur - quella furma vegn numnada rom opziunal obligatoric (Wahlpflichtfach).

La varianta cun rumantsch sco rom facultativ vegnia en mintga cass purschida cura ch'ils emprims uffants da las classas bilinguas midian da la primara en il stgalim superiur. Per las ulteriuras variantas dovri anc scleriments cun l'Uffizi per la scola populara ed il sport, uschia Gabriela Büchel-Aschwanden.

Grond interess ma tuttina memia pauc uffants

Domat ha introducì las classas bilinguas sin l'onn da scola 2013/2014. L'interess è stà pli grond che spetgà, uschia ch'ins ha schizunt pudì far pliras classas da scoletta e da scola. L'onn da scola 2016/2017 visitan 98 uffants las classas bilinguas da l'emprima scolina fin la quarta primara.

Per cuntinuar cun las classas bilinguas er sin il stgalim superiur na cuntanschian els dentant betg il dumber minimal d’uffants prescrit en la lescha, ha ditg la presidenta dal cussegl da scola Gabriela Büchel-Aschwanden. La lescha perscriva minimalmain set scolaras e scolars per ina classa bilingua sin il stgalim superiur. La gronda part dals uffants sa decidia sin il stgalim superiur per il tudestg u giaja a la scola chantunala, uschia la presidenta dal cussegl da scola.

In uleriur motiv che sclauda la varianta da cuntinuar cun las classas bilinguas en il stgalim surperiur: En autras vischnancas hajan ins constatà ch'in instrucziun biligua fiss memia cumplitgada sper la differenziaziun cun niveaus.

