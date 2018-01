Per renovar ed engrondir la chasa communala ha il cussegl communal da Domat concedì in credit da bunamain 5 milliuns francs.

Domat: Bunamain 5 milliuns per renovar chasa communala

Il glindesdi saira ha il cussegl communal da Domat approvà in credit da bunamain 5 milliuns francs per renovar ed engrondir la chasa communala. Cun 11 cunter 3 vuschs ha il cussegl approvà adattaziuns midadas e la sanaziun energetica da la chasa communala, sco la vischnanca da Domat communitgescha. L'entschatta mars pon ils votants e las votantas da Domat decider davart quest credit.

Approvà ha il cussegl communal da Domat era da stgaffir ina nova plazza da secretariat per l'uffizi da construcziun, cun in pensum da 50 pertschient. Plinavant è il cussegl perencletg d'engrondir il lavuratori communal per stgars 300'000 francs.

