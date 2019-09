La via principala a Domat è il mument anc in plazzal. La fin da l'onn 2019 duaian dentant tut las lavurs da segirtad e sanaziun esser a fin. Per infurmar ils abitants e las abitantas han ils responsabels envidà ad in'infurmaziun.

Il futur duai il center da Domat daventar pli attractiv e segir per peduns e velocipedists. Vitiers vegnan er las lingias d'aua sanadas e novas lingias da chalur din distanza installadas. Cun la festa «Ems mobil» han ils responsabels envida las abitantas ed ils abitants ad ina festa d'infurmaziun. Bun 200 persunas han visità la festa, era sch'ils blers eran, tenor atgnas indicaziuns, gia infurmads avant bain avunda.

Durant la festa ha la populaziun gì la chaschun da tschentar dumondas. Cunzunt la situaziun actuala dal traffic ed il sviament da las vias tras Domat fatschenta las abitantas ed ils abitants.

Festas regularas

La festa d'infurmaziun na duai betg esser la davosa festa a Domat. Tenor Armin Tanner, commember da la suprastanza duaja er il futur dar ina giada per onn ina sumeglianta festa. Quai per rimnar tut ils abitants ed abitantas e per adina puspè infurmar la populaziun tge che curra e passa a Domat. A la festa da la sonda ha Armin Tanner pudì infurmar cun plaschair la populaziun che las lavurs sajan sin buna via e ch'il project saja a fin mez da december.

