Actualmain visitan 13 scolaras e scolars da Domat la sisavla classa da la scola bilingua. Davent da l'avust midan els en il stgalim superiur e davent da lura han els er la pussaivladad da cuntinuar cun l'instrucziun rumantscha. Ier saira ha il cussegl communal numnadamain decidì unanim la revisiun parziala da la lescha da scola e scolina.

Trais variantas

Als scolars stattan a disposiziun trais variantas: La varianta cun rumantsch sco rom facultativ. La varianta immersiva nua ch'ils scolars han istorgia e geografia per rumantsch. U la varianta che cumbinescha las emprimas duas variantas. Il problem è dentant il dumber da scolars. Plirs da quels 13 scolars da la sisavla classa fan numnadamain l'examen per la scola chantunala. Per pudair porscher la varianta immersiva dovri tenor il chantun dentant minimum 5 scolars.

Tenor Jürg Carisch, il mainascola dettia quai dentant er la pussaivladad da far tar il chantun la dumonda dad instruir er pli paucs scolars, en scadin cas per l'emprim onn. Pli tard guarda quai numnadamain or meglier, en la tschintgavla e quarta classa visitan actualmain numnadamain mintgamai 18 scolaras e scolars l'instrucziun bilingua.

Dependa da scolars e geniturs

Sch'i dat gia l'onn da scola 2019/2020 in'instrucziun rumantscha en il stgalim superiur dependa uss en emprima lingia dals scolars e lur geniturs, uschia Jürg Carisch. Gia gievgia proxima sesa el ensemen cun tut ils geniturs da la sisavla classa bilingua per far reclama per il nov model. Ed il pled il pli davos en chapitel ha lura anc il chantun, el stoppia anc dar la lubientscha finala. Quai saja dentant be formalitad, uschia Jürg Carisch.

RR actualitad 12:00