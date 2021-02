La Viafier retica vul modernisar la staziun. Plinavant investescha la vischnanca Domat en in nov bajetg. Las lavurs da construcziun cumenzan il mars 2021 e cuzzan fin la stad 2023.

Var 1'300 persunas entran e sortan a Domat dal tren. Perquai vul la Viafier retica modernisar la staziun. Prest 29 milliuns francs custa l'adattaziun da la staziun. Ils dus perruns vegnan prolungads e survegnan per part in tetg. Tut la staziun duai esser tenor ils basegns da persunas cun impediments.

Legenda: Visualisaziun da la nova staziun planisada. MAD

Plinavant vul la vischnanca schlargiar la Via Rezia. Uschia duai l'access a la staziun vegnir optimada. Planisà èn er dapli plazzas per deponer velos – total 300 sin tut l'areal. Plinavant investescha la vischnanca da Domat en il nov bajetg da la staziun. En ina chasa da quatter auzader duai dar biros, 12 abitaziuns ed er ina garascha sutterrana.

Ord l'archiv

Avant passa dus onns ha il suveran da Domat refusà in sutpassadi per la staziun. La soluziun cun in sutpassadi n'ha betg persvas.