Donn total suenter sien da secundas

In giuven da 18 è sa durmentà durant ir cun auto ed ha chaschunà in donn total da Nadal-notg.

Il giuven è vegnì cun ses auto cunter in sochel da betun ch'era tschentà si per quietar il traffic ed ha stuschà quel per 13 meters. L'auto è vegnì donnegià dal tut ed ha stuì vegnir transportà davent. Il giuvenil che possedeva il bigliet pir dapi in mais n'è betg sa blessà.

37 servetschs durant ils firads

En tut è la polizia da la citad stada en acziun 37 giadas durant ils dis da festa. Quai pervi da divers delicts da traffic, ma era pervi da dus persunas confusas che han pudì vegnir turnadas en lur chasa da tgira ed ina persuna sturna che ha passentà la notg en la cella da dischintoxicaziun.

RR novitads 11:00