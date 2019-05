In um da 54 onns oriund dal chantun Argovia è stà avant dretgira a Cuira. La procura publica ha accusà el per plirs acts sexuals cun uffants e per avair cumprà e per posseder pornografia.

Tranter il 2009 ed il 2012 è l’um accusà stà regularmain tar in enconuschent en il chantun Turitg, che ha gì cun numerus giuvenils acts sexuals. Quai cun la finta che quels acts sajan per in studi medicinal e ch’ils giuvenils vegnian pajà bain per quels.

Cun trais da quels giuvens sut 16 onns ha era l’accusà gì acts sexuals. La procura publica ha renfatschà a l’um oriund dal chantun Argovia ch’el n’haja mai dumandà quant vegls ch’els sajan ed uschia prendì en cumpra, ch'els sajan anc en maiorennitad sexuala. Per ils acts cun ils giuvens ha el pajà a l'enconuschent mintgamai tranter 300 fin 400 francs.

Delinquent sa perstgisa

La procura publica, che n'era betg preschenta persunalmain, ha pretendì 12 mais praschun ed in chasti da 4'000 francs. Vitiers ha ella dumandà ch'il delinquent fetschia ina psicoterapia ambulanta. Ina tala terapia fa l'um accusà gia dapi il 2016 e cun decurs positiv. Avant dretgira è el sa perstgisà ed ha empermess da far tut il pussaivel che quai na capiti mai pli. Ses defensur ha ditg che ses mandant na saja betg stà conscient ch'ina part dals giuvenils eran anc betg 16, cunquai ch'els avevan «grondas posturas». El ha perquai pretendì in chasti pecuniar cundiziunà ed ina multa ch'è sut la summa da la procura publica.

La dretgira regiunala Plessur n'ha anc pronunzià nagina sentenzia. La raschun è che la procura publica sto l'emprim mussar en detagl ils custs da la procedura. Il defensur dal delinquent n'è betg stà cuntent sco la procura publica ha preschentà tals custs. Ses mandant – che sto la finala surpigliar ils custs da la procedura – haja il dretg d'in quint final detaglià.

RR actualitad 12:00