Trais autos da persunas èn collidads sin la Via da Masans a Cuira. Duas persunas èn sa blessadas, quai communitgescha la polizia da la citad da Cuira.

Duas persunas blessadas tar in accident a Cuira

Sco la polizia da la citad ha communitgà è in auto che charrava vers mezdi sin la Via da Masans en direcziun da la citad, collidà cun l'auto avant el. Lura è el arrivà sin il vial oppost. Là è el collidà cun in segund auto che vegniva encunter. Ils dus passagiers da quel auto èn sa blessads ed èn vegnids transportads a l'ospital.

L'automobilist ch'ha chaschunà l'accident ha stuì dar giu il permiss. La Via da Masans è restada serrada per duas uras.

RR novitads 17:00