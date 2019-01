Ina lavina è sa distatgada a las 14:00 vid la «Winterlücke» tar il Flüela Wisshorn. In um da 31 onns cun in splitboard è vegnì stgarpà cun. Ses trais collegas da turas han pudì localisar el avant che la Rega è arrivada, quai or d'ina profunditad da passa dus meters. Il blessà è lura vegnì transportà cun la Rega en l'ospital chantunal da Cuira. Là è el mort da sias blessuras.

Segunda lavina a Tavau Wolfgang

Curt avant las 14:30 è in'ulteriura lavina sa distatgada, quella a Tavau Wolfgang al Totalphorn. Là è in snowboardist da 37 onns – ch'era da viadi cun quatter autras persunas – vegnì stgarpà cun da la lavina. Ina terza persuna ha cumenzà a chavar ora l'um ch'era sepulì be per part. Ses collegas han lura alarmà las forzas da segirezza ed han gidà da chavar ora el. Il snowboardist ha rut la coissa. La Rega ha lura sgulà el en l'ospital da Tavau.

Legenda: Vista en direcziun Totalphorn. Keystone

