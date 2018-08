Tar in accident sin il vial nord da la A 13 è la manischunza vegnida blessada levamain. L'auto è donnegià dal tut.

La gievgia suentermezdi a las 17:45 è ina dunna sa blessada levamain tar in accident d'auto sin l'autostrada sin l'autezza da Trimmis. Sco quai che la Polizia chantunala scriva, era la dunna sin via da Cuira en direcziun Landquart. Durant in urizi è l'auto glischnà, collidà duas giadas cun la saiv directiva d'amez e lura restà bloccà sin il vial da surpassament. La dunna è vegnida transportada cun l'ambulanza en l'ospital chantunal a Cuira. L'auto è donnegià dal tut.

