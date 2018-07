Tar in accident è in'automobilista colliada curt avant las otg cun ses auto en il tunnel da la Landwasser cun l'ur dal passape. La dunna da 50 onns era en viadi da Tavau Wiesen en direcziun Tavau Frauenkirch. L'auto è cupitgà, la dunna ha dentant pudì bandunar sez ses vehichel donnegià. L'auto ha in donn total. Ella è vegnida transportada en l'ospital, scriva la polizia chantunala. La via è vegnida serrada per in'ura e mesa.

Collisiun da chadaina

Legenda: L'auto donnegià al spartavias Islen. MAD

Il segund accident è capità enturn las diesch sin la via en direcziun Frauenkirch. Al spartavias Islen hai dà ina collisiun da chadaina. Tar il spartavias Islen vuleva in automobilist ir a sanestra ed ha retegnì il traffic. In'automobilista da 64 onns ha remartgà quai memia tard ed è siglida en ils autos fermads davant ella. Il manischunz da 59 onns da l'auto ch'è vegnì donnegià è vegnì blessà lev e transportà en il spital a Tavau.

RR novitads 16:00