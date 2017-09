Dus accidents sin l’A13 procuran per lungas colonnas

La gievgia en damaun ha quai dà dus accident sin l’A13 in sin la vart encunter nord l’auter sin la vart cunter sid. Trais persunas èn para blessadas, rapportan las medias grischunas.

Sin l’autostrada A13 sin l’autezza da Zezras èsi vegnì tar ina collisiun tranter in auto ed in camiun. En la cunter direcziun èsi alura vegni curt suenter las set tar in accident cun in camiun. Quest camiun saja para cupitgà sin la vart ed haja pers sia chargia, ha Anita Senti la pledadra da la polizia chantunala confermà a la gasetta «Südostschweiz». Para sajan duas persunas vegnidas transportadas cun blessuras en l’ospital.