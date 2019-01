Per pudair salvar las persunas blessadas e transportar davent ils dus autos demolids han ins stuì serrar il San Bernardino per mes'ura.

Sco quai che la polizia chantunala scriva, ha ina giuvna automobilista da 20 onns vulì surpassar sin l'autezza dal pausadi Isola in camiun cun char annex che charrava en direcziun Mesocco. Cura ch'ella ha vesì ch'in auto vegniva encunter, ha ella empruvà da guntgir sin la sortida dal pausadi da la vart sanestra. Latiers è ella collidada cun l'auto d'in um da 61 onns. Omadus èn vegnids blessads levamain. L'um è vegnì sgulà cun la Rega en l'ospital da Lugano e la dunna è vegnida transporta cun l'ambulanza en l'ospital da Bellinzona.

Tunnel dal San Bernardino serrà

Per pudair salvar las duas persunas blessadas eran en acziun la prevenziun da donns San Bernardino sco era ils pumpiers da Mescolcina Alta. Per il salvament han ins stuì serrar per mes'ura il tunnel dal San Bernardino. Ils dus vehichels eran donnegiadas totalmain e han stuì vegnir transportads davent.

RR novitads 12:00