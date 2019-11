La gruppa EMS ha chattà in cumprader per sia filiala EMS Patvag che producescha envidaders per airbags en la Tschechia cun sedia a Brankovice. Cumprà l'interpresa ha la firma austriaca Hirtenberger. Il pretsch da cumpra restia confidenzial, scriva la la gruppa EMS. La transacziun ha gì lieu ils 26 da november.

Per els saja la vendita in ulteriur pass per concentrar lur activitads sin polimers cun auta performanza, agiunta l'interpresa da Domat. La EMS Patvag generava pli pauc ch'in pertschient da la svieuta e dal resultat operaziunal da la gruppa EMS. Ils 130 collavuraturs da la societad affiliada vegnan surpigliads da la firma Hirtenberger.

