Ed els curran tuttina anc ina giada quest onn

Actualisà Oz, 18:43

CDM / Urs Müller / Isabelle Jaeger / Corina Luck

Suenter ch'ils organisaturs han stuì dir giu las duas fin d'emnas passadas las cursas da chavals pervi da l'aura ha la suprastanza da l'uniun da cursas Maiavilla/Bogn Ragaz decidì da far la dumengia proxima en total otg cursas. I dettia in areal da cursa pli pitschen ed in manaschi d'ustaria adattà.