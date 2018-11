Ils burgais da Cuira han ditg GEA ad in credit da 44 milliuns per investir en in'infrastructura moderna da sport. Ins na sa dentant anc betg, cura ch'ins po terminar las lavurs.

Igl è planisà ch'ils novs indrizs da sport tar l'Obere Au possian vegnir construids sin la fin dal 2021, uschia Urs Marti, il president da la citad da Cuira. Quai è dentant anc betg definitiv.

La halla d'ir a chaval

Mumentan sa chatta numnadamain anc la halla d'ir a chaval sin l'areal, nua ch'ina part dal project è planisà. Enfin la fin dal 2023 posseda la halla in contract da dretg da construcziun e po restar sin l'areal. Ins emprova dentant da construir ina nova halla d'ir a chaval en in auter lieu e dad allontanar quella sin l'areal da l'Obere Au. Quai, per pudair cumenzar bainspert cun l'entir project «Eisball».

Sche quai funcziuna, po il project vegnir terminà sin la fin dal 2021. Sche quai n'è dentant betg pussaivel, lura vegn la construcziun dal plaz da ballape cun tribuna pir terminà il 2025.

Nova chasa da scola a la Ringstrasse

Vinavant èsi er planisà ch'i vegn construì ina nova chasa da scola tar il center da ballape actual, l'areal tar la Ringstrasse. Uschia pudessan ins spargnar las sanaziuns da las chasas da scola Florentini e Daleu. Ma quai sto anc vegnir sclerì definitivamain tar ulteriuras votaziuns.

