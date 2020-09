Il «Landamma» da Tavau è il represchentant da la citad. Ensemen cun quatter ulteriurs commembers furma el la regenza, il «Kleiner Landrat». Dapi bunamain 100 onns è il Landamma adina stà in um da la Partida liberaldemocratica PLD. Er il Landamma actual, Tarzisius Caviezel, tutga en quella retscha. El na candidescha quest onn dentant betg pli.

Il nov Landamma vegn elegì ils 27 da settember. Ses nov post cumenza el il prim da schaner. In eventual segund scrutini è ils 29 da november.

Ils candidats èn:

Peter Engler, PLD

Philipp Wilhelm, PS

Valérie Favre Accola, PPS

Christian Stricker, senza partida

Legenda: Peter Engler: L'um da 58 onns defenda il sez da la PLD. RTR, Flurin Clalüna

Peter Engler ha 58 onns ed è per il mument CEO da las pendicularas da Lai. El sesa per la PLD en il parlament chantunal ed è stà trais onns en la regenza da Tavau. Il mument n'ha el naginas incaricas politicas a Tavau.

Cun clera mira, quiet, pragmatic.

Sco Landamma vuless Engler meglierar la collavuraziun tranter ils differents «players» a Tavau. La vischnanca, l'uniun da commerzi, il turissem, las pendicularas: tut quels stoppian lavurar meglier ensemen per manar Tavau en il futur. Vinavant vul el procurar per bunas cundiziuns per firmas sco er per lur collavuraturs. In auter punct impurtant saja la dumonda dal traffic.

Philipp Wilhelm, PS

Legenda: Philipp Wilhelm: Cun ses 32 onns ha el schon otg onns experientscha en il parlament. RTR, Flurin Clalüna

Philipp Wilhelm è architect. L'um da 32 onns presidiescha vinavant la partida chantunala, è dapi otg onns en il parlament da Tavau ed è er deputà en il parlament chantunal.

Giuven, innovativ ed orientà vers l'avegnir.

Wilhelm fiss il pli giuven Landamma en l'istorgia da Tavau. Quest punct da vista vuless el er purtar en l'administraziun. Vinavant datti trais puncts ch'el vul prender spert a mauns. D'ina vart il traffic. Da l'auter maun duess Tavau investir dapli en la cultura, sco alternativa per il turissem da sport. E vinavant stoppia Tavau vegnir pli attractiv per famiglias. Concret vul quai dir: bunas scolas e bunas purschidas da las canortas.

Valérie Favre Accola, PPS

Legenda: Valérie Favre Accola: Ella fiss l'emprima «dunna Landamma» da l'istorgia da Tavau. RTR, Flurin Clalüna

Valérie Favre Accola è gia en la regenza da Tavau, ella maina il departament da scola. Er ella è deputada en il parlament chantunal. Vinavant è la dunna da 47 onns manadra da gestiun da la «Paul Accola Nachwuchs Stiftung».

Connectada, endinada ed engaschada

Valérie Favre Accola fiss l'emprima «dunna Landamma» da l'istorgia. E quest punct da vista saja impurtant per ina citad moderna ed averta. Ella na vuless dentant betg mo s'engaschar per intents da dunnas. Impurtant saja per ella er il commerzi. Il mument haja quel memia pauc plaz a Tavau. Vinavant stat ella per cuntinuitad, surtut quai che pertutga las finanzas. Er las scolas han per Valérie Favre Accola gronda impurtanza.

Christian Stricker, independent

Legenda: Christian Stricker: Ch'el n'è betg en ina partida saja in avantatg, manegia el. RTR, Flurin Clalüna

Er Christian Stricker è gia uss en la regenza da Tavau. L'um da 58 onns ha vitiers ina firma che s'occupa cun datas geneticas dad animals e plantas. Avant tschintg onns era Stricker anc president da la Partida verdliberala, el è dentant dapi intgins onns independent.

Cumpetent, cun experientscha ed independent.

Persistenza ha per Christian Stricker ina grond'impurtanza. Tavau haja fitg bunas cundiziuns per investir en energia persistenta. Quai dettia vinavant er plazzas da lavur a Tavau. Er la natira stoppian ins tenor Stricker nizzegiar meglier, per exempel per il turissem. Puncto finanzas vul el mantegnair il curs actual: volver mintga tschintger duas giadas fetschia tenor el bler senn. Sco candidat dal center saja el l'ideala persuna per far punts tranter ils pols politics.