Sandra Maissen è elegida en la suprastanza da Cuira, quai cun 4'801 vuschs. Urs Marti è vegnì confermà sco president ed er reelegì cun 7'372 vuschs ed er Patrik Degiacomi è reelegì, quai cun 6'045 vuschs.

La suprastanza sa cumpona pia uschia:

Urs Marti, PLD

Patrik Degiacomi, PS

Sandra Maissen, PCD

Anita Mazzetta avess er cuntanschì il pli absolut cun 4'571 vuschs, n'è dentant betg elegida. Er betg dumagnà en suprastanza cun 2'419 vuschs ha Mario Cortesi (PPS). El n'ha er betg cuntanschì il pli absolut.

Sco president è Urs Marti vegnì confermà cun 6'445 vuschs tar in pli absolut da 4'826 vuschs.

Betg pensà ch'i tanscha en l'emprim scrutini

Sandra Maissen è stada fitg surpraisa ch'ella ha dumagnà gia en l'emprim scrutini en suprastanza. Maissen è persvadida ch'ella haja empruvà fitg bler per sa preschentar a la populaziun e vegnir en contact cun la glieud.

A Maissen giaschia sur tut il futur da Cuira per cor. Ella è persvasa ch'igl è per ella in avantatg ch'ella è stada davent per in temp e possia uss esser relativamain imparziala en ses uffizi.

Digren da PBD era a Cuira

La digren da la PBD sa mussa – sco gia sin champ naziunal - era en las elecziuns dal parlament da la citad.

La PBD perda 2 sezs da ses 3 sezs. L’ala cotschen-verda na profitescha dentant betg da questa perdita. Ella resta cun ils 6 sezs da la PS ed ils 2 sezs da la LIBRA GLISTA VERDA tuttina ferma sco ils ultims quatter onns.

La PCD gudogna in sez vitiers ed ha nov 3 sezs. La PVL recaltga era in sez dapli e vegn sin 2 sezs. La PPS resta cun 4 sezs la ferma partida burgaisa.