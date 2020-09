La cursa resta stretga. Ils trais top-candidats, Philipp Wilhelm, Peter Engler e Valérie Favre Accola, han fatg sumegliant bleras vuschs. In pau ina surprais è, ch’il betg-burgais Philipp Wilhelm ha fatg las pli bleras vuschs – en la bastiun burgaisa. Quai ha probabel da far, ch’ils dus burgais han engulà ina u l’autra vusch in da l’auter.

Christian Stricker, il candidat independent, n’ha nagina schanza pli e ceda per il segund scrutini. La dumonda è: a tgi van las vuschs da Stricker. Cun gronda probabilitad van quellas u a Wilhelm ni a Peter Engler. La tensiun resta pia fin la fin da november, tar il segund scrutini.