A Tavau n'ha nagin dals candidats e las candidatas cuntanschì il pli absolut necessari da 2'167 vuschs. La decisiun tgi che daventa nov landamma e cunquai successura ubain successur da Tarzisius Caviezel (PLD) croda pir en in segund scrutini ils 29 da november.

Segund scrutini per chattar nov landamma

Philipp Wilhelm da la Partida socialdemocratica ha fatg las pli bleras vuschs en l'emprim scrutini. Il liberaldemocrat Peter Engler suonda sco segund. La participaziun a l'elecziun è stada tar 66,8%.

La successiun:

Philipp Wilhelm, PS – 1'419 vuschs

Peter Engler, PLD – 1'305 vuschs

Valérie Favre Accola, PPS – 1'177 vuschs

Christian Stricker, senza partida – 312 vuschs

Stricker desista, Favre Accola studegia anc

Christian Stricker ha gia fatg a savair ch'el desista d'in segund scrutini. Cunquai ch'el ha fatg be 312 vuschs sa vesa el sco «perdent» e na candidescha betg pli.

Legenda: RTR, Flurin Clalüna

Er Valérie Favre Accola ponderescha da betg pli candidar per il segund scrutini. Ella vul discutar anc cun la famiglia e cun sia partida, la PPS. Quella decisiun è dentant surtut ina decisiun strategica per tegnair il landamma en mauns burgais. Sche Favre Accola desista dals segund scrutini, avess Peter Engler da la PLD pli grondas schanzas, cun quai ch’i fiss lura mo pli in candidat burgais en la cursa.

La decisiun duai crudar glindesdi u mardi.

Suprastanza cun dus novs

Er gì d'eleger han ils da Tavau la suprastanza u il «kleiner Landrat». Là èn tut ils quatter posts occupads:

Stefan Walser, PS (en uffizi) – 2'603 vuschs

Simi Valär, PLD (en uffizi)– 2'147 vuschs

Iris Hoffmann-Stiffler, senza partida – 2'003 vuschs

Jürg Zürcher, PLD – 1'657 vuschs

Dumbrar vusch per ultim sez en il parlament

Midadas en il parlament da Tavau hai dà tar la PCD, lezza ha pers il sulet sez. Er midà ha la situaziun dals Verd-liberals, quels han gudagnà in sez. Er pers in sez han quels senza partida.

In sez en il parlament è anc vacant. Dus candidats han fatg exact tuttina bleras vuschs. Perquai dumbra la suprastanza ils 29 da settember anc ina giada suenter las vuschs. Quest sez va lura u ad in candidat da la PLD u in da la PVL.