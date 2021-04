Oz è vegnida fatga la badigliada per in nov magazin da la Ems-Chemie a Domat. I sa tracta da l'emprim project per augmentar la capacitad da l'interpresa. Il magazin nov custa 17 milliuns francs. Da quella summa duain lavurs per 11 milliuns francs vegnir surdadas a firmas indigenas. Il magazin duai vegnir ensemen cun in auter magazin da l'Ems-Chemie il pli aut da la Svizra e quai cun ina autezza da 44 meters. Il november duai il magazin lura vegnir mess en funcziun.

Differentas investiziuns

Sper il magazin investescha la firma grischuna tranter auter era en sias installaziuns da producziun per engrondir la capacitad da producziun. Ensemen cun il nov magazin vuless l'Ems-Chemie uschia adina esser capabla da furnir ses products, uschia che la clientella na stoppia betg spetgar, perquai ch'ils products ston anc vegnir producids.

Grazia a questas investiziuns da 300 milliuns francs duai quai en futur dar enturn 50 novas plazzas da lavur.

Ina construcziun

Bajegiar in magazin è pli simpel ditg che fatg. Tranter auter è il stgavament da trais meters ina sfida, perquai ch’i savess esser ch’il terratsch è anc schelà il mars. Per cletg na saja quai uss betg il cas, ha ditg la CEO da l'interpresa, Magdalena Martullo-Blocher.

In’autra sfida saja l’autezza e la segirtad da las lavureras ed dals lavurers. Perquai ch’i suflia savens fitg il suentermezdi a Domat, na possian betg tut las lavurs vegnir fatgas sin passa 40 meters suenter las 14:00, ha declerà Magdalena Martullo-Blocher.