Gudogn da record per Ems Chemie

Recessiun fraina svilup positiv dals affars.

Fatschentas a temp cun novs programs d'effizienza garanteschan resultats levamain sur il nivel da l'onn avant.

Schlargìa cun success la posiziun sin il martgà en l'America.

La gruppa Ems ha fatg dapli gudogn l’emprima mesadad da l’onn. Il gudogn brut è s’augmentà per 1,1% sin 316 milliuns francs, cumpareglià cun l’onn passà. Quai è in nov record, sco la Ems Chemie communitgescha. Percunter saja la svieuta sa reducida per 3,5% sin bun 1,2 milliardas francs.

Quest resultat saja tranter auter d'attribuir a la dispita da commerzi tranter la China ed ils Stadis Unids ed al ferm franc svizzer. Per l'entir onn da fatschenta quinta l'Ems Chemie vinavant cun in gudogn brut sin nivel da l'onn passà.

Betg cuntanschì spetgas tar la svieuta

La Ems ha manchentà las spetgas tar la svieuta, dentant surpassà ellas tar il gudogn brut (EBIT). Confirmà è dentant la vista sin il gudogn per 2019. Ems quinta cun in gudogn brut d'almain sin nivel da l'onn avant. Il 2018 aveva Ems fatg ina svieuta da 2,3 milliardas francs ed in gudogn brut da 620 milliuns francs.

