La svieuta è s'augmentada durant il 2017 per 8,2% sin 2,1 milliardas francs, uschia la Ems Chemie en ina communicaziun. Cun quai ha la firma spezialisada sin polimers e chemicalias spezialas cuntanschì la finamira da cuntanscher ina svieuta da 2 milliardas francs.

Il gudogn operativ, avant taglias e taxas è creschì per radund 6,3% sin 582 milliuns francs. Il gudogn da concern, er per 6,3% sin 484 milliuns. La marscha è uschia dentant sa sminuida levamain, quai dentant sin in nivel aut.

Products innovativs laschan crescher gudogn

Sco raschun per lur svilup positiv tar il gudogn e la svieuta declera la Ems Chemie ch'ella haja pudì crescher grazia a lur products innovativs surproporziunalmain al martgà. Quai malgrà l'industria d'autos che flaivlentia il mument. Per il plus da svieuta hajan tranter auter procurà ils pretschs pli auts per materias primas.

Per la raduanza generala vegn proponì ina dividenda da 18 francs per aczia. Per l'onn 2018 è il management da la Ems Chemie plain fidanza e spetga da pudair surpassar la svieuta sco era il gudogn.

RR novitads 06:00